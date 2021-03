Alla fiera Art Dubai anche partecipazione da remoto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dal 29 marzo al 3 aprile è in programma la fiera Art Dubai, vetrina di creatività e design degli Emirati arabi. L’evento ospita 50 importanti gallerie contemporanee e moderne da 31 paesi. Una selezione diversificata di opere, artisti e pratiche che riflettono l’identità multiculturale della città. Dove si svolge la fiera Art Dubai? Il Dubai Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dal 29 marzo al 3 aprile è in programma laArt, vetrina di creatività e design degli Emirati arabi. L’evento ospita 50 importanti gallerie contemporanee e moderne da 31 paesi. Una selezione diversificata di opere, artisti e pratiche che riflettono l’identità multiculturale della città. Dove si svolge laArt? Il

Advertising

AlessandroMetz : RT @ilarybar: Salvare vite non è un reato. Mai. Fiera di far parte della comunità di @RescueMed @berlinersfor. Solidarietà ai nostri compag… - infoitinterno : Bertolaso in visita a Brescia promette vaccini e cambio di passo: hub alla Fiera di Brescia - SimoneCandido02 : Abbiamo appena approntato uno stand per la 'Startup Virtual Expo', una fiera a livello europeo dedicata alle startu… - armel60 : RT @LiveSicilia: Coda infinita alla Fiera del Mediterraneo per il vaccino VIDEO - LiveSicilia : Coda infinita alla Fiera del Mediterraneo per il vaccino VIDEO -