Alitalia | Giorgetti | “Ci saranno ripercussioni sociali | ma il Governo ci crede”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Il piano deve avere il parere del Parlamento. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato, tema fondamentale è la discontinuità, la newco non deve essere parente con Alitalia. Questo avrà ripercussioni anche di carattere sociale che stiamo valutando anche con il ministro del Lavoro. Servono strumenti per chi non potrà essere accolto a bordo della newco”. Così il ministro Giancarlo Giorgetti nel corso dell’audizione in commissione Trasporti alla Camera.

'Discontinuità, sostenibilità economica e orientamento sul mercato'. Con queste parole d'ordine, Giancarlotraccia la strada per quello che sarà la rotta che dovrà seguire. Il ministro dello Sviluppo economico ha riferito questa mattina di fronte alla Commissione Trasporti della Camera ...'Sostegni a chi resterà fuori' - Proprio nel segno della discontinuità,ha sottolineato: 'Non dobbiamo ripetere gli errori del passato, la newco non deve essere parente con. Questo ...Il ministro Giorgetti: "Per volare Ita non può essere troppo pesante. Il governo ci crede e mette 3 miliardi". Handling e manutenzione verso gara aperta. Dalla commissaria Ue Vestager via libera a ris ...Per l'assegnazione dei settori handling e manutenzione di Alitalia si va verso gare aperte. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in un'audizione alla Camera. "Cr ...