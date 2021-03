Alitalia diventa Ita | la newco pronta al decollo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia diventa

ManagementCuE

L'ipotesi a cui si lavora per far decollare Ita in tempi rapidi è trasferire la parte aviation direttamente daalla newco, evitando una gara che richiederebbe 4 - 5 mesi. Ita avrebbe però .../ L'errore dei tagli che rende inutile il salvataggio Come si possono tradurre in concreto ... Ma comepolitica economica? E' proprio un problema di polis . Se non vengono agevolati, i ...Per Alitalia si spera in una soluzione «equilibrata in tempi brevi» dopo il nuovo incontro online tra i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini con ...Alitalia ha circa 11mila dipendenti ... continua ad essere quello di far diventare Ita Spa operativa il prima possibile, anche in vista della stagione estiva. In questi giorni proseguiranno i lavori ...