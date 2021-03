Alessio Boni è incinto: perché la sua foto col pancione è su Instagram (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alessio Boni e altri uomini dello spettacolo si sono fotografati con il pancione su Instagram come gesto di solidarietà nei confronti di Lara Lugli: ecco perché. Nel corso degli ultimi giorni, la foto di Alessio Boni incinto ha fatto il giro di tutti i social network. Il protagonista di La meglio gioventù e altri uomini dello spettacolo si sono fotografati con il pancione come gesto di solidarietà nei confronti di Lara Lugli, pallavolista che ha dovuto chiudere la sua carriera nel 2019 dopo essere rimasta incinta. Sul suo profilo Instagram, Alessio Boni ha scritto: "Uomo incinto. Insieme a Stefano Massini, solidarietà a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)e altri uomini dello spettacolo si sonografati con ilsucome gesto di solidarietà nei confronti di Lara Lugli: ecco. Nel corso degli ultimi giorni, ladiha fatto il giro di tutti i social network. Il protagonista di La meglio gioventù e altri uomini dello spettacolo si sonografati con ilcome gesto di solidarietà nei confronti di Lara Lugli, pallavolista che ha dovuto chiudere la sua carriera nel 2019 dopo essere rimasta incinta. Sul suo profiloha scritto: "Uomo. Insieme a Stefano Massini, solidarietà a ...

