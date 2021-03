Alessandro Borghese ha il Covid | stop alle riprese di Quattro Ristoranti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancheha preso il. Dopo giorni passati a lavoro sulla nuova stagione di, lo chef si è dovuto fermare proprio per via del virus che lo ha colpito portando febbre, mal di testa e stanchezza ache dstrade di Trento è finito dritto dritto in quello che ha definito il suo bunker. A svelare la sua situazione di salute e il suo attuale stato è proprio il diretto interessato che, telefono alla mano, proprio nelle scorse ore, ha condiviso con i suoi fan i suoi sintomi definendosi comunque fortunato. Dopo qualche giorno di mistero, lo chef ha svelato: “Oggi è il quarto giorno. Sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in ...