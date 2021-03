Alessandro Borghese ha il Covid. Il diario della malattia: «Da 5 giorni chiuso nel bunker, sono a pezzi» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alessandro Borghese ha contratto il Covid e ha annunciato sui social di essere chiuso e isolato nel suo «bunker». Il noto chef e personaggio televisivo racconta ai followers i sintomi pubblicando nelle stories di Instagram una sorta di diario della malattia e della quarantena: «sono tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira…ma sono anche fortunato, va bene così», spiega negli ultimi filmati. Alessandro Borghese con il Covid chiuso nel bunker «Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid… Niente febbre per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha contratto ile ha annunciato sui social di esseree isolato nel suo «». Il noto chef e personaggio televisivo racconta ai followers i sintomi pubblicando nelle stories di Instagram una sorta diquarantena: «tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira…maanche fortunato, va bene così», spiega negli ultimi filmati.con ilnel«Buongiorno a tutti dal miosegreto. È il quinto giorno chequi da quando ho preso il… Niente febbre per ...

