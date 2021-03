Alain Françon accoltellato in centro a Montpellier | il regista è ricoverato in condizioni gravissime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilè statoneldi, nel sud della Francia. Trasportato in ospedale, è in. Dalle prime notizie sembra sia stato ferito alla carotide: ancora non si conoscono i dettagli dell’aggressione, che sarebbe avvenuta mentre ilstava uscendo da un hotel. Da una prima ricostruzione, sembra che il settantenne ha camminato, ferito, per diversi metri lungo la rue de l’Ancien Courrier, nel cuore di, prima di crollare a terra nei pressi dell’hotel dove risiede. Il registra è stato soccorso e portato in ospedale. Secondo quanto riferisce l’emittente Bfmtv, l’aggressore è fuggito ed è attualmente ricercato dalla polizia. Settantasei anni, ...