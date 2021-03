Al Gran Tour delle eccellenze produttive anche le Botteghe di San Gregorio Armeno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le Botteghe di San Gregorio Armeno e Casartigiani, in questa settimana saranno presenti, nei giorni venerdì 19 marzo e sabato 20 marzo dalle ore 9 alle ore 14, presso il Mercato coperto Campagna Amica al Parco San Paolo del quartiere Fuorigrotta, nell’ambito del progetto “Il Gran Tour delle eccellenze produttive della provincia di Napoli”, promosso e organizzato da Coldiretti con il contributo della Cciaa di Napoli. Le Botteghe di San Gregorio Armeno presenzieranno con quattro maestri pastorai, Bottega Pasquale Panico, Bottega Antonio Genovese, Bottega R. Maddaloni di Tommaso Palumbo, Bottega Originalità di Pulcinella di Mercogliano Annunziata, con un esposizione di Grande qualità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi Sane Casartigiani, in questa settimana saranno presenti, nei giorni venerdì 19 marzo e sabato 20 marzo dalle ore 9 alle ore 14, presso il Mercato coperto Campagna Amica al Parco San Paolo del quartiere Fuorigrotta, nell’ambito del progetto “Ildella provincia di Napoli”, promosso e organizzato da Coldiretti con il contributo della Cciaa di Napoli. Ledi Sanpresenzieranno con quattro maestri pastorai, Bottega Pasquale Panico, Bottega Antonio Genovese, Bottega R. Maddaloni di Tommaso Palumbo, Bottega Originalità di Pulcinella di Mercogliano Annunziata, con un esposizione dide qualità ...

