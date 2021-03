Al Gaslini di Genova Spiderman arriva dal cielo | tre motociclisti sorprendono i bimbi ricoverati

(Di mercoledì 17 marzo 2021) . Con le visite sospese a causa del Covid-19, per strappare un sorriso ai bambinialdisidirettamente alle loro finestre: una gru ha issato il motociclista Vanni Oddera, accompagnato da Maurizio Gerini e Mattia Villardita nei panni di, davanti alle finestre dei reparti di Clinica pediatrica, Nefrologia, Ematologia e Oncologia. La pandemia di Coronavirus non ferma la solidarietà. E quando a causa del Covid-19 gli ospedali sono costretti a sospendere le visite di intrattenimento che, in particolare negli ospedali pediatrici, allietavano i piccoli costretti nei reparti, ci si inventa altro per cercare almeno di strappare un sorriso a quei bambini. Ed è quello che è accaduto per i bambiniall’Ospedaledi ...

