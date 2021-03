Al Frac di Baronissi in mostra la grande grafica d’arte del XX secolo. Inaugurazione online il 20 marzo

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Museo FRac - #Mostra 'Il segno, la matrice' - - GazzettaSalerno : Del silenzio e di altri sguardi, presentazione del libro di fotografie sul terremoto 1980 lunedì 15 al FRaC di Baro… -

Ultime Notizie dalla rete : Frac Baronissi

StileTV

Lunedì 15 marzo, ore 19.00 , sarà presentato on line sui canali digitali del Museo -, il libro fotografico di Pio Peruzzini e di Gaetano Paraggio, DEL SILENZIO E DI ALTRI SGUARDI. Fotografie dai luoghi del terremoto del 1980 , edito dalla Regione Campania in ...Disponibili i "Racconti con gli Smiths" per le edizioni Paguro, presentati questa sera alle ore 18, on line aldi, attraverso un video, firmato da Nicola Cerzosimo Di Olga Chieffi Paola Bonadies, che oggi, ad un anno dalla scomparsa, ricordiamo, attraverso il suo florilegio di racconti, editi ...Sabato 20 marzo apre al pubblico (alle ore 18, online sui canali digitali del Museo FRac e del Comune di Baronissi) la mostra “Il segno, la matrice. Aspetti della grafica d’arte del XX secolo dedicata ...sui canali digitali del Museo FRaC e del Comune di Baronissi, la mostra IL SEGNO, LA MATRICE. Aspetti della grafica d'arte del XX secolo dedicata all'incisione del Novecento, curata da Pasquale Ruocco ...