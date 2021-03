Al centro Besta di Milano decine di persone sperano nel vaccino dopo le parole di Figliuolo: “Piuttosto che sprecare la dose, io sono passata” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il Generale Figliuolo ha detto di ‘vaccinare chi passa’ e io sono passata”. E ancora: “Rispettiamo le priorità, ma Piuttosto che sprecare le dosi io sono qui”. sono alcune delle testimonianze delle decine di persone in attesa fuori dal centro vaccinale Besta-Istituto Tumori di Milano nella speranza di ricevere una dose di vaccino dopo le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista a Che tempo che fa, su Rai3. Le parole del generale, insomma, sono state prese alla lettera: “In tanti vengono a chiedere informazioni – spiega un sanitario del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il Generaleha detto di ‘vaccinare chi passa’ e io”. E ancora: “Rispettiamo le priorità, machele dosi ioqui”.alcune delle testimonianze dellediin attesa fuori dalvaccinale-Istituto Tumori dinella speranza di ricevere unadiledel generale Francesco Paoloin un’intervista a Che tempo che fa, su Rai3. Ledel generale, insomma,state prese alla lettera: “In tanti vengono a chiedere informazioni – spiega un sanitario del ...

