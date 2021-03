Al Bano sul vaccino | “questo non lo faccio | ho capito…“

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il noto cantautore e personaggio televisivo italiano riceverà presto la dose vaccinale: la sua richiesta è risoluta. Anche AlCarrisi è pronto a ricevere la dose vaccinale: il suo turno è previsto per la fine di marzo. Ospite in collegamento di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il cantautore pugliese è deciso:? sì. “Speravo L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

hazzalovesgucci : ma vi immaginate al bano sul red carpet che entra all’improvviso urlando? scusate la mezzanotte sta arrivando e io… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano sul

...ribelle lo sei sempre non solo quando vinci ( Sanremo ) e fai la foto con le mani bene in vista... Al: "Pretendo che mi facciano vaccino Pfizer"/ "AstraZeneca? Troppi allarmismi" Cosa è ...Alfa un annuncio inaspettatovaccino AstraZeneca: 'C'è incertezza, preferisco aspettare' Le ultime notizie sui vaccini, soprattuttovaccino AstraZeneca, hanno suscitato polemiche e paure ...A fine marzo Al Bano dovrebbe fare il vaccino: l'uomo però non si fida, ed ha fatto sapere la sua opinione su AstraZeneca.Il noto cantante Al Bano ha lasciato tutti senza parole con un annuncio inaspettato ... “Mi arrenderò a Pfizer”, ha affermato sconfortato e poi si è soffermato sull’AstraZeneca, di cui ha detto: ...