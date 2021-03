Age of Empires celebrerà il prossimo mese la famosa serie con l'evento Age of Empires: Fan Preview (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il team di Age of Empires annuncia oggi che celebrerà il franchise con un nuovo evento, Age of Empires: Fan Preview. L'evento consisterà in una trasmissione di mezz'ora che inizierà alle 17 italiane del 10 aprile e sarà trasmesso su AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live, il canale YouTube di Xbox e Bilibili per fan in Cina. Per una settimana dopo la trasmissione, il team darà il via a un'esperienza digitale a tempo limitato su AgeofEmpires.com per continuare a festeggiare con la community. Sul sito ufficiale di Xbox leggiamo: "Anche se non vogliamo rovinare tutto ciò che abbiamo in serbo, sappiamo che hai pazientemente aspettato altri scorci di Age of ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il team di Age ofannuncia oggi cheil franchise con un nuovo, Age of: Fan. L'consisterà in una trasmissione di mezz'ora che inizierà alle 17 italiane del 10 aprile e sarà trasmesso su Ageof.com, Twitch, Facebook Live, il canale YouTube di Xbox e Bilibili per fan in Cina. Per una settimana dopo la trasmissione, il team darà il via a un'esperienza digitale a tempo limitato su Ageof.com per continuare a festeggiare con la community. Sul sito ufficiale di Xbox leggiamo: "Anche se non vogliamo rovinare tutto ciò che abbiamo in serbo, sappiamo che hai pazientemente aspettato altri scorci di Age of ...

