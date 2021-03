Africa, mancano i vaccini: “Si rischia l’aumento delle varianti di Covid” (Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Le scorte di vaccini per l’Africa sono “assolutamente insufficienti”. E questo è un problema che riguarda tutti, perchè “se non si vaccinano questi Paesi, più passa il tempo e più aumenta il rischio di nuove varianti. Quindi rischia anche di essere inutile il vaccino stesso”. A lanciare l’allarme è don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, che ieri ha partecipato a un incontro sulla situazione africana organizzato nell’ambito del ciclo ‘I Martedì’ del Centro San Domenico di Bologna e trasmesso online. “È vero, non ci sono dosi per noi. Immaginarsi se ci sono vaccini a sufficienza per l’Africa- afferma Carraro- due settimane fa il Mozambico, che ha 30 milioni di abitanti, ha ricevuto 200.000 dosi di vaccino cinese. Assolutamente insufficiente, anche solo per tentare di pianificare un minimo di distribuzione del vaccino. In Sierra Leone sono arrivate 100.000 dosi, in Uganda 700-800.000, qualcuno dalla Cina e molti da questa nuova iniziativa chiamata CoVax”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Le scorte di vaccini per l’Africa sono “assolutamente insufficienti”. E questo è un problema che riguarda tutti, perchè “se non si vaccinano questi Paesi, più passa il tempo e più aumenta il rischio di nuove varianti. Quindi rischia anche di essere inutile il vaccino stesso”. A lanciare l’allarme è don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, che ieri ha partecipato a un incontro sulla situazione africana organizzato nell’ambito del ciclo ‘I Martedì’ del Centro San Domenico di Bologna e trasmesso online. “È vero, non ci sono dosi per noi. Immaginarsi se ci sono vaccini a sufficienza per l’Africa- afferma Carraro- due settimane fa il Mozambico, che ha 30 milioni di abitanti, ha ricevuto 200.000 dosi di vaccino cinese. Assolutamente insufficiente, anche solo per tentare di pianificare un minimo di distribuzione del vaccino. In Sierra Leone sono arrivate 100.000 dosi, in Uganda 700-800.000, qualcuno dalla Cina e molti da questa nuova iniziativa chiamata CoVax”.

