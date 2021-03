Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani in Afghanistan, avverte gli Stati Uniti: 'Gli americani dovrebbero ritirare le truppe entro il primo maggio, come previsto dall'accordo di Doha, e se non lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) Zabihullah Mujahid, portavoce deiin, avverte gli Stati Uniti: 'Gli americani dovrebbero ritirare leentro il primo maggio, come previsto dall'accordo di Doha, e se non lo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' #Afganistan - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' #Afganistan - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' #Afganistan - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' #Afganistan - raffaellamucci1 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, talebani agli Usa: 'Via le truppe o ci saranno conseguenze' #Afganistan -