“Acqua nelle nostre mani” | Finish lancia la campagna per la risorsa idrica

Si chiama "Acqua nelle nostre mani" ed è un progetto che punta a diffondere maggiore consapevolezza circa nuovi modelli di comportamento e nuove abitudini di consumo che siano volte alla tutela e salvaguardia della risorsa idrica. A lanciarlo, anche quest'anno, in vista della Giornata Mondiale dell'Acqua 2021 del 22 marzo, è Finish: obiettivo, migliorare e aumentare la consapevolezza stimolando, attraverso specifiche attività, nuovi pensieri, dibattiti e soluzioni utili a sviluppare una nuova e sempre più efficace gestione della risorsa, coinvolgendo in prima battuta i più giovani, ma non solo. Al fianco del brand, anche per il 2021, partner come il Future Food Institute e il Fai (Fondo Ambiente Italiano) che ...

