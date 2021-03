Accordo Facebook-News Corp per pagare le notizie, Thomson: “Dopo l’Australia toccherà all’Europa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) I colossi digitali hanno prosciugato il mercato della pubblicità, spingendo i giornali verso il fallimento. Il ceo di News Corp ha lanciato da anni una campagna globale, per convincere Facebook, Google e gli altri a condividere parte dei profitti ricavati Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 marzo 2021) I colossi digitali hanno prosciugato il mercato della pubblicità, spingendo i giornali verso il fallimento. Il ceo diha lanciato da anni una campagna globale, per convincere, Google e gli altri a condividere parte dei profitti ricavati

Accordo Facebook-News Corp per pagare le notizie, Thomson: “Dopo l’Australia toccherà all’Europa” La Stampa L’Ue lancia la proposta del pass vaccinale per tornare a viaggiare La Commissione Ue cammina sulle uova e moltiplica la prudenza nel proporre agli stati membri l’adozione di un Certificato digitale verde, che dovrebbe permettere di tornare al rispetto della libera ci ...

Australia, Facebook capitola pagherà le news di Murdoch L'ACCORDOROMA Scontro archiviato tra i principali media australiani e le big tech Usa. Dopo Google, anche Facebook ha accettato di pagare per tre anni «un importo significativo» alla News ...

