Accelerare la campagna di vaccinazioni Covid? "Con gli infermieri, ma liberi dalla burocrazia" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come realizzare lo sprint nella campagna di vaccinazioni Covid? Un ruolo centrale lo possono avere gli infermieri: perché devono essere sottoutilizzati quando sono le persone più indicate per svolgere questa attività? Questioni burocratiche, fanno notare i sindacati. Questioni che possono essere superate, osserviamo noi. E in questo senso le parole del ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina in Parlamento lasciano intravedere una svolta. (segue dopo la foto) infermieri e vaccinazioni Covid: cosa ha detto Speranza "La campagna di vaccinazione va avanti e avrà accelerazione con l'arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre. Nelle prossime ore stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire l'impegno di farmacie e di ...

