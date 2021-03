A Firenze si va a lezione di educazione civica col sindaco Nardella (Di mercoledì 17 marzo 2021) FIRENZE – Dario Nardella torna in cattedra. Non all’università, dove è stato docente a contratto di legislazione dei beni culturali, ma alla scuola dell’obbligo. “D’ora in poi ho deciso di dedicare personalmente un’ora alla settimana a una diversa classe o scuola per l’educazione civica“, annuncia su Instagram il sindaco di Firenze. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) FIRENZE – Dario Nardella torna in cattedra. Non all’università, dove è stato docente a contratto di legislazione dei beni culturali, ma alla scuola dell’obbligo. “D’ora in poi ho deciso di dedicare personalmente un’ora alla settimana a una diversa classe o scuola per l’educazione civica“, annuncia su Instagram il sindaco di Firenze.

