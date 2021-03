18 marzo Giornata nazionale delle vittime da Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Via libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce la Giornata nazionale delle vittime da Covid 19, il 18 marzo. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge. Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 18 marzo 2020 quando uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel camposanto della città, verso i forni crematori di altre regioni. Quell’immagine rimasta negli occhi di tutti, è stata come un pugno violento allo stomaco, raggelò l’Italia intera, alle prese con un virus sconosciuto fino a un mese prima. Un virus arrivò nelle case facendo di Bergamo la Wuhan italiana. Più di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Via libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce lada19, il 18. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge. Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 182020 quando uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel camposanto della città, verso i forni crematori di altre regioni. Quell’immagine rimasta negli occhi di tutti, è stata come un pugno violento allo stomaco, raggelò l’Italia intera, alle prese con un virus sconosciuto fino a un mese prima. Un virus arrivò nelle case facendo di Bergamo la Wuhan italiana. Più di ...

Advertising

MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - GDF : Oggi 17 marzo celebriamo la Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.… - Avvenire_Nei : Giornata vittime del Covid: su @TV2000it il Rosario da Bergamo e lo speciale con Bassetti - med_brescia1 : ?? 19 MARZO GIORNATA MONDIALE PER IL CLIMA! ? ?#FridaysForFuture #Brescia #PiazzaDuomo #ScioperoGlobale… - apietrarota : Giornata Mondiale dell’#Acqua, 22 marzo 2021. L''oro blu' è una priorità per tutto il pianeta ma la scarsità d’acqu… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo Giornata "Dante nel mondo": la maratona degli Istituti Italiani di Cultura ... staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 25 marzo 2021, realizzata dal Centro per il ... La Giornata Mondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale ...

18 marzo Giornata nazionale delle vittime del Covid Via libera all'unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce la Giornata nazionale delle vittime da Covid 19, il 18 marzo. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge. Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 18 marzo 2020 quando uno ...

La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: cosa significa Avvenire Giornata mondiale del riciclo 2021. Aldi impegnata in collaborazione con Plastic Bank nella campagna “Insieme per fare la differenza” Insieme per fare la differenza, è l’appello di ALDI lanciato nella settimana della Giornata mondiale del riciclo 2021 ... migliorando la vita delle comunità costiere. Dal 15 al 21 marzo, per ogni ...

Acqua nelle nostre mani A lanciarlo, anche quest'anno, in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 del 22 marzo, è Finish: obiettivo, migliorare e aumentare la consapevolezza stimolando, attraverso specifiche attività, ...

... staffetta letteraria digitale in programma dal 21 al 252021, realizzata dal Centro per il ... LaMondiale della Poesia e il Dantedì rappresenteranno lo spazio ideale nel quale ...Via libera all'unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce lanazionale delle vittime da Covid 19, il 18. Il disegno di legge, approvato in sede deliberante, è legge. Il giorno non è stato scelto a caso. Era infatti il 182020 quando uno ...Insieme per fare la differenza, è l’appello di ALDI lanciato nella settimana della Giornata mondiale del riciclo 2021 ... migliorando la vita delle comunità costiere. Dal 15 al 21 marzo, per ogni ...A lanciarlo, anche quest'anno, in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 del 22 marzo, è Finish: obiettivo, migliorare e aumentare la consapevolezza stimolando, attraverso specifiche attività, ...