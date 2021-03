160 anni dell’Unità d’Italia | le celebrazioni al Museo del Risorgimento e online

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il percorso storico che 160fa ha portato all’Unitàdeve molto a Torino e al Piemonte – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia -. Al di là dei personaggi e degli eventi che abbiamo studiato, ilè stato una storia di popolo e di persone, di comunità e di singoli uomini e donne: il riscatto degli italiani che, mossi dallo spirito risorgimentale, hanno saputo realizzare le proprie speranze che si sono concretizzate, dopo sacrifici, lutti e dolore, nella nascita di un’Italia unita. Anche oggi abbiamo bisogno di speranze, di progetti e di unità di intenti per favorire la rinascita del Paese”. Il presidente Allasia, insieme al presidente delMauro Caliendo ed al direttore Ferruccio Martinotti, ha aperto il momento celebrativo dei 160...

Advertising

MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - poliziadistato : 160 anni #UnitadItalia Auguri al nostro meraviglioso Paese. Orgogliosi di essere italiani da 160 anni.… - marco_gervasoni : 160 anni. Auguri alla nostra amata Patria! | La Voce del Patriota - justmeelss : RT @amaricord: 160 anni fa veniva proclamata l'Unità d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : 160 anni

Sono passatidalla proclamazione dell'Unità d'Italia e Genova, che ha avuto un ruolo chiave nella nascita del Paese, ricorda e festeggia un anniversario così importante: il 17 marzo, Giornata dell'Unità ...Reggio Calabria, neidell'Unità d'Italia e quasi a 100dall'istituzione di tali luoghi FDI ha deciso di 'mobilitare iscritti e militanti per conferire nuovo lustro e onore a posti - simbolo della nostra ...Il presidente Allasia, insieme al presidente del Museo Mauro Caliendo ed al direttore Ferruccio Martinotti , ha aperto il momento celebrativo dei 160 anni dell’Unità d’Italia che si è svolto la mattin ...[UNITA' D'ITALIA PORTO TOLLE] Una giornata solenne per il comune di Porto Tolle (Rovigo), che ha voluto onorare la polizia locale per ciò che fa costantemente a vigilanza del territorio di competenza ...