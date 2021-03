Zona rossa, effetto lockdown in Italia: «Dopo Pasqua giù contagi ed Rt nelle Regioni» (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo Pasqua andrà meglio. Grazie al lockdown l'indice Rt, cioè quello che misura anche l'efficacia delle restrizioni adottate contro la pandemia, dovrebbe diminuire alla fine di... Leggi su ilmattino (Di martedì 16 marzo 2021)andrà meglio. Grazie all'indice Rt, cioè quello che misura anche l'efficacia delle restrizioni adottate contro la pandemia, dovrebbe diminuire alla fine di...

Advertising

GassmanGassmann : Cosa fare quando si è in zona rossa e non si può uscire? Girare per casa con la cuffia da bagno di tua moglie. Un s… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - evan7527 : RT @marco_gervasoni: Bertolaso: Lombardia in zona rossa anche dopo Pasqua: aprile sarà un mese difficile - DinamicaAgenzia : Operativi anche in ZONA ROSSA ma sempre in piena sicurezza e nel rispetto del norme. -