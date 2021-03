Zona rossa: È consentito fare attività motoria? (Di martedì 16 marzo 2021) Si può uscire per fare una passeggiata? Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) Si può uscire peruna passeggiata? Le passeggiate sono ammesse, in quanto, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi perla spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza ...

Advertising

GassmanGassmann : Cosa fare quando si è in zona rossa e non si può uscire? Girare per casa con la cuffia da bagno di tua moglie. Un s… - insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - SilvioMagliano : ?? #RassegnaStampa 'Torino Oggi', 'La richiesta dei Moderati: Utilizzare il personale ostetrico per vaccinare contr… - stemhh : Io quelli che “anche in zona rossa vado dove mi pare! Tanto nessuno controlla!” li disprezzo nel modo più totale.… -