Zlatan Ibrahimovic convocato dalla nazionale svedese: "È il ritorno di Dio" (Di martedì 16 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha commentato a modo suo la convocazione nella nazionale svedese da parte del ct Janne Andersson. L’attaccante tornerà per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, oltre che per l’amichevole contro l’Estonia. Ibra tornerà a vestire la maglia della Svezia quasi cinque anni dopo l’ultima volta: giocò l’Europeo 2016 in Francia, affrontando anche l’Italia di Antonio Conte. Il bomber del Milan, su Instagram, ha prontamente scritto: “Il ritorno di Dio”, postando una foto che lo ritrae con la divisa della nazionale svedese e ovviamente la fascia di capitano. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021)ha commentato a modo suo la convocazione nellada parte del ct Janne Andersson. L’attaccante tornerà per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, oltre che per l’amichevole contro l’Estonia. Ibra tornerà a vestire la maglia della Svezia quasi cinque anni dopo l’ultima volta: giocò l’Europeo 2016 in Francia, affrontando anche l’Italia di Antonio Conte. Il bomber del Milan, su Instagram, ha prontamente scritto: “Ildi Dio”, postando una foto che lo ritrae con la divisa dellae ovviamente la fascia di capitano.

