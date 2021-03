Zingaretti dice no e il PD cambia cavallo: ecco chi sarà il candidato Sindaco di Roma (Di martedì 16 marzo 2021) Il nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha sciolto la riserva, sarà l’ex Ministro dell’Economia del Governo Conte Bis, Roberto Gualtieri, il candidato Sindaco di Roma. La notizia circolava da giorni, anzi da mesi, noi della Redazione di Cronaka 12 l’abbiamo anticipata già lo scorso agosto, ma adesso è praticamente ufficiale: sarà Roberto Gualiteri a sfidare Virginia Raggi e Guido Bertolaso per la poltrona di Sindaco di Roma. —>>> Ti potrebbe interessare anche Raggi si ricandida a Sindaco di Roma: le reazioni e i concorrenti L’accelerazione è arrivata tra domenica e lunedì quando il nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha compiuto la scelta definitiva sul dossier che ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Il nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha sciolto la riserva,l’ex Ministro dell’Economia del Governo Conte Bis, Roberto Gualtieri, ildi. La notizia circolava da giorni, anzi da mesi, noi della Redazione di Cronaka 12 l’abbiamo anticipata già lo scorso agosto, ma adesso è praticamente ufficiale:Roberto Gualiteri a sfidare Virginia Raggi e Guido Bertolaso per la poltrona didi. —>>> Ti potrebbe interessare anche Raggi si ricandida adi: le reazioni e i concorrenti L’accelerazione è arrivata tra domenica e lunedì quando il nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha compiuto la scelta definitiva sul dossier che ...

