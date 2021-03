Zero Chill, la recensione: il nuovo teen drama Netflix sul mondo del pattinaggio sul ghiaccio (Di martedì 16 marzo 2021) La recensione di Zero Chill: problemi adolescenziali e pattinaggio sul ghiaccio si mescolano in questa nuova serie targata Netflix. Dopo il successo di Spinning Out, Netflix arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata nel mondo tanto affascinante quanto impegnativo del pattinaggio sul ghiaccio: Zero Chill. Creata da Kirstie Falkous e John Regier, la serie ha come protagonista la quindicenne Kayla (Grace Beedie), un talento del pattinaggio artistico sul ghiaccio che ha dovuto sacrificare i propri sogni per trasferirsi con la famiglia dal Canada all'Inghilterra. Qui, infatti, il fratello gemello Mac (Dakota Taylor) ha ottenuto un posto in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Ladi: problemi adolescenziali esulsi mescolano in questa nuova serie targata. Dopo il successo di Spinning Out,arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata neltanto affascinante quanto impegnativo delsul. Creata da Kirstie Falkous e John Regier, la serie ha come protagonista la quindicenne Kayla (Grace Beedie), un talento delartistico sulche ha dovuto sacrificare i propri sogni per trasferirsi con la famiglia dal Canada all'Inghilterra. Qui, infatti, il fratello gemello Mac (Dakota Taylor) ha ottenuto un posto in ...

Advertising

elisaz1985 : Ho appena aggiunto Zero Chill alla mia raccolta! #tvtime - _NotArnold : @iam_YCee Zero chill in m e?? - stvrmland : Inizio questa nuova mini serie di Netflix Zero Chill, con i ragazzi dell'hockey e le ragazze con il pattinaggio artistico figata - eurozoner : 'On a long enough timeline, the survival rate for individuals drop to zero' Tradotto a parole povere. Prima o poi moriamo tutti. Chill... - vodspy : #NeuBeiNetflix ** Zero Chill ** Staffel 1 #Drama #Familie #Komödie, 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Zero Chill Zero Chill, la recensione: il nuovo teen drama Netflix sul mondo del pattinaggio sul ghiaccio Dopo il successo di Spinning Out, Netflix arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata nel mondo tanto affascinante quanto impegnativo del pattinaggio sul ghiaccio: Zero Chill . Creata da Kirstie Falkous e John Regier, la serie ha come protagonista la quindicenne Kayla (Grace Beedie), un talento del pattinaggio artistico sul ghiaccio che ha dovuto sacrificare i ...

Sport e crime Totti e Kayla sulla piattaforma Sempre lunedì, ma su Netflix, debutta Zero chill, serie dal target più teen, cui trama segue le vicende della pattinatrice quindicenne Kayla . Sarà invece venerdì 19 marzo su Sky l'uscita di una ...

Zero Chill avrà una seconda stagione? TVSerial.it Zero Chill su Netflix: trama e cast della serie tv Due gemelli competono nel mondo del pattinaggio nella serie tv Zero Chill, in arrivo su Netflix il 15 marzo con la prima stagione ...

Zero Chill, la recensione: il nuovo teen drama Netflix sul mondo del pattinaggio sul ghiaccio Dopo il successo di Spinning Out, Netflix arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata nel mondo tanto affascinante quanto impegnativo del pattinaggio sul ghiaccio: Zero Chill.

Dopo il successo di Spinning Out, Netflix arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata nel mondo tanto affascinante quanto impegnativo del pattinaggio sul ghiaccio:. Creata da Kirstie Falkous e John Regier, la serie ha come protagonista la quindicenne Kayla (Grace Beedie), un talento del pattinaggio artistico sul ghiaccio che ha dovuto sacrificare i ...Sempre lunedì, ma su Netflix, debutta, serie dal target più teen, cui trama segue le vicende della pattinatrice quindicenne Kayla . Sarà invece venerdì 19 marzo su Sky l'uscita di una ...Due gemelli competono nel mondo del pattinaggio nella serie tv Zero Chill, in arrivo su Netflix il 15 marzo con la prima stagione ...Dopo il successo di Spinning Out, Netflix arricchisce il proprio catalogo di un'altra serie ambientata nel mondo tanto affascinante quanto impegnativo del pattinaggio sul ghiaccio: Zero Chill.