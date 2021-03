Zapata: “C’è il campionato e la finale di Coppa Italia, la nostra stagione non è ancora finita” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Duvan Zapata, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo il 3-1 contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dell’Atalanta dalla Champions: “Siamo delusi perché volevamo passare il turno. Oggi nel primo tempo non siamo riusciti a sviluppare bene il nostro gioco, un po’ meglio nel secondo tempo ma purtroppo è andata così. Ora dobbiamo pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia, per noi la stagione non è ancora finita“. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Duvan, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo il 3-1 contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dell’Atalanta dalla Champions: “Siamo delusi perché volevamo passare il turno. Oggi nel primo tempo non siamo riusciti a sviluppare bene il nostro gioco, un po’ meglio nel secondo tempo ma purtroppo è andata così. Ora dobbiamo pensare ale alladi, per noi lanon è“. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

