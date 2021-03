Zaia: «Situazione grave, riaprono dieci Covid hospital. Variante inglese predominante» (Di martedì 16 marzo 2021) In Veneto riaprono i Covid hospital. Il presidente del Veneto Luca Zaia oltre al bollettino con i dati relativi a positivi, vittime e ricoveri negli ospedali affronta il problema dei vaccini all’indomani della sospensione delle somministrazioni di AstraZeneca. «Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 1.901 nuovi positivi che su 52.262 tamponi fatti è pari al 3,64%. Mentre i ricoveri sono saliti a 1.745 (+131) con 84 nuovi decessi, per un totale di 10.200 morti da inizio pandemia». Zaia: «riaprono i Covid hospital» «Abbiamo che 130 ricoveri su 131 dipendono dalla Variante inglese – spiega Zaia – Se fossimo a febbraio dello scorso anno saremmo già in default. Non siamo ancora nella fase di ridurre la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) In Veneto. Il presidente del Veneto Lucaoltre al bollettino con i dati relativi a positivi, vittime e ricoveri negli ospedali affronta il problema dei vaccini all’indomani della sospensione delle somministrazioni di AstraZeneca. «Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 1.901 nuovi positivi che su 52.262 tamponi fatti è pari al 3,64%. Mentre i ricoveri sono saliti a 1.745 (+131) con 84 nuovi decessi, per un totale di 10.200 morti da inizio pandemia».: «» «Abbiamo che 130 ricoveri su 131 dipendono dalla– spiega– Se fossimo a febbraio dello scorso anno saremmo già in default. Non siamo ancora nella fase di ridurre la ...

