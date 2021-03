Zack Snyder's Justice League: nelle clip Wonder Woman lotta contro Steppenwolf (Di martedì 16 marzo 2021) Due nuove clip tratte da Zack Snyder's Justice League mostrano anche lo spettacolare scontro tra Wonder Woman e Steppenwolf. Il film Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo e, nell'attesa, online sono state condivise due interessanti clip con al centro Wonder Woman e il team mentre cerca di prendere un'importante decisione. Il video mostra Diana Prince entrare in azione contro Steppenwolf e la spettacolare sequenza permette di vedere in volo anche l'esercito del villain. La seconda clip mostra invece i protagonisti discutere della possibilità di riportare in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Due nuovetratte da'smostrano anche lo spettacolare stra. Il film'sarriverà il 18 marzo e, nell'attesa, online sono state condivise due interessanticon al centroe il team mentre cerca di prendere un'importante decisione. Il video mostra Diana Prince entrare in azionee la spettacolare sequenza permette di vedere in volo anche l'esercito del villain. La secondamostra invece i protagonisti discutere della possibilità di riportare in ...

