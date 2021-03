Xiaomi brevetta un sistema per proteggere lo smartphone dagli spioni (Di martedì 16 marzo 2021) Xiaomi sta lavorando a una nuova funzione pensata per assicurare la massima privacy degli smartphone. Ecco come funzionerà. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 16 marzo 2021)sta lavorando a una nuova funzione pensata per assicurare la massima privacy degli. Ecco come funzionerà. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi brevetta un sistema per proteggere lo smartphone dagli spioni - AnGeL3DaRk3 : RT @MiuiBlog: ?? NEWS - Xiaomi sta pensando ad una tecnologia 'anti-guardoni' per gli smartphone Leggi ?: - ttoday_it : ?? NEWS - Xiaomi sta pensando ad una tecnologia 'anti-guardoni' per gli smartphone Leggi ?: - MiuiBlog : ?? NEWS - Xiaomi sta pensando ad una tecnologia 'anti-guardoni' per gli smartphone Leggi ?: -