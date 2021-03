Xbox Wireless Headset disponibile da oggi sul mercato

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo il lancio dello scorso 16 febbraio, èdasulil nuovo. Le attesissime cuffie, new entry della famiglia di accessori firmati, sono in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici, garantendo un suono profondo, comfort costante e possibilità di personalizzazione. Perfetto

Design minimale e pulito, buona qualità costruttiva, essenziali e facili da usare. Le nuove cuffie "Headset", semplici anche nel nome, si presentano come la scelta più ovvia da abbinare a una nuova Series S o Series X. Come accennato Microsoft non ha ricercato linee inusuali per ... Per rispondere a questa richiesta con un device di assoluto pregio, Microsoft ha progettato l'Headset, un modello di cuffie senza fili a marchio dalle qualità sbalorditive che ...