Xbox Series X/S: FPS Boost diminuisce la risoluzione di alcuni giochi fino a 1080p, ecco il video (Di martedì 16 marzo 2021) Poco tempo fa abbiamo appreso che Xbox Series X/S hanno introdotto la feature FPS Boost per cinque grandi 'classici' Bethesda, ovvero Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey. La funzionalità permette di aumentare il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità sui giochi previsti da Microsoft all'interno di un catalogo in continua espansione. Tuttavia, l'attivazione di FPS Boost può causare dei cali per quanto riguarda la risoluzione in alcuni casi. Nello specifico, l'abbassamento di risoluzione da 2160p a 1080p, si riscontra attivando la feature su Fallout 4 e Fallout 76, con i due giochi che girano in 1080p/60FPS su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Poco tempo fa abbiamo appreso cheX/S hanno introdotto la feature FPSper cinque grandi 'classici' Bethesda, ovvero Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey. La funzionalità permette di aumentare il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità suiprevisti da Microsoft all'interno di un catalogo in continua espansione. Tuttavia, l'attivazione di FPSpuò causare dei cali per quanto riguarda laincasi. Nello specifico, l'abbassamento dida 2160p a, si riscontra attivando la feature su Fallout 4 e Fallout 76, con i dueche girano in/60FPS su ...

Advertising

botxboxseriesx : RT @geronimo_73: Microsoft al lavoro su un headset VR per Xbox? Gli indizi arrivano dalle nuove cuffie wireless Un messaggio nel sistema o… - geronimo_73 : Microsoft al lavoro su un headset VR per Xbox? Gli indizi arrivano dalle nuove cuffie wireless Un messaggio nel si… - ryo_miu : Microsoft al lavoro su un headset VR per Xbox? Gli indizi arrivano dalle nuove cuffie wireless @IGNitalia - tektek13 : Fallout 76, tre anni dopo arriva la rivelazione di Todd Howard: 'Phil Spencer ci aiutò dopo il lancio' @IGNitalia - mendone : Piccola e veloce (ma efficace) guida per comprare una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S -