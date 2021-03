WTA San Pietroburgo 2021 | Daria Kasatkina elimina Clara Tauson Fuori Kristina Mladenovic | tante russe avanti

(Di martedì 16 marzo 2021) Il torneo WTA di Sanparla prevalentemente esteuropeo. Sono numerose le tenniste, o appartenenti a territori una volta dell’Unione Sovietica, ad accedere agli ottavi di finale del torneo 500, che in avvio non vedeva una entry list piena di star power ma che promette comunque di regalare scintille. Si interrompe al cospetto di una russa l’avventura di, vincitrice a Lione: la giovane danese si deve arrendere a, atleta alla ricerca della sua forma migliore dopo i trascorsi da top 10. Al secondo turno la numero 8 del tabellone, vittoriosa al Phillip Island Trophy, sfiderà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Rimanendo nella parte bassa del tabellone, Kamilla Rakhimova si guadagna il diritto di sfidare la numero 2 Veronika Kudermetova battendo ...

di Paolo Gaudenzi PORTOGIORGIO - E vittoria fu. Al primo atto del tabellone principale del circuito'Abierto Zapopan' , in corso di svolgimento a Guadalajara, Messico, la giovane fermana ha liquidato in due set , ...PORTOGIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuitoGuadalajara , quest'oggi ha battuto l'americana Varvara ...Wta San Pietroburgo 2021: Kasatkina batte Tauson, eliminate Mladenovic e Flipkens. Giornata molto positiva per i colori russi.