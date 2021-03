Wonder Woman: Patty Jenkins ha modificato la traumatica storica delle origini delle Amazzoni (Di martedì 16 marzo 2021) Patty Jenkins, regista di Wonder Woman, ha modificato quella che era la storia d'origine delle Amazzoni, per non rendere troppo traumatico il film. La trama del film DC Wonder Woman, uscito nel 2017 con protagonista Gal Gadot, è stata modificata dalla regista Patty Jenkins che ha deciso di cambiare la traumatica storia delle origini delle Amazzoni eliminando un dettaglio troppo drammatico. Questo cambiamento voluto dalla regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, è stato rivelato durante un'intervista a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021), regista di, haquella che era la storia d'origine, per non rendere troppo traumatico il film. La trama del film DC, uscito nel 2017 con protagonista Gal Gadot, è stata modificata dalla registache ha deciso di cambiare lastoriaeliminando un dettaglio troppo drammatico. Questo cambiamento voluto dalla regista di, è stato rivelato durante un'intervista a ...

