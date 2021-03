Webinar ANGI: Economia Circolare & Human Knowledge per i talenti e le imprese del futuro (Di martedì 16 marzo 2021) Innovare e sviluppare nuove competenze, costruire percorsi virtuosi legati allo sviluppo di progetti innovativi e accrescere la cultura di fare impresa. Questo e molto altro è stato oggetto del Webinar promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori con la media partnership di Trieste Cafe e in collaborazione con Eni Joule, Aurora e To Be Srl. Al centro del confronto la scuola di Eni per l’impresa che nasce con l’obiettivo di formare e sostenere nel proprio sviluppo chi vuole fare impresa, crescere e fare crescere I’Italia in maniera sostenibile, incidere positivamente sui processi di transizione energetica ed Economia Circolare. Ad aprire i lavori i saluti di Gabriele Ferrieri Presidente ANGI e Riccardo Pilat editore di Trieste Cafe. A condurre i lavori Francesco Paolo Russo Direttore ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) Innovare e sviluppare nuove competenze, costruire percorsi virtuosi legati allo sviluppo di progetti innovativi e accrescere la cultura di fare impresa. Questo e molto altro è stato oggetto delpromosso da– Associazione Nazionale Giovani Innovatori con la media partnership di Trieste Cafe e in collaborazione con Eni Joule, Aurora e To Be Srl. Al centro del confronto la scuola di Eni per l’impresa che nasce con l’obiettivo di formare e sostenere nel proprio sviluppo chi vuole fare impresa, crescere e fare crescere I’Italia in maniera sostenibile, incidere positivamente sui processi di transizione energetica ed. Ad aprire i lavori i saluti di Gabriele Ferrieri Presidentee Riccardo Pilat editore di Trieste Cafe. A condurre i lavori Francesco Paolo Russo Direttore ...

