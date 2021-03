Warriors travolti dai Lakers, 10 punti per Mannion (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, i Warriors vengono travolti dai Los Angeles Lakers per 128-97. Tra i campioni in carica un'altra prova monumentale di LeBron James, che infila la sua quarta tripla doppia stagionale, andando a referto con 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi in 30 minuti di impiego. I top scorer però sono il ‘padrone di casà Stephen Curry e l'altro bomber californiano Montrezl Harrell, entrambi a quota 27 punti. Per Golden State un altro passo in avanti del giovane azzurro Nico Mannion, utilizzato per 19 minuti e capace di 10 punti, 1 rimbalzo e 4 assist. Va ai Brooklyn Nets il derby della ‘Grande Melà contro i New York Knicks: finisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, ivengonodai Los Angelesper 128-97. Tra i campioni in carica un'altra prova monumentale di LeBron James, che infila la sua quarta tripla doppia stagionale, andando a referto con 22, 11 assist e 10 rimbalzi in 30 minuti di impiego. I top scorer però sono il ‘padrone di casà Stephen Curry e l'altro bomber californiano Montrezl Harrell, entrambi a quota 27. Per Golden State un altro passo in avanti del giovane azzurro Nico, utilizzato per 19 minuti e capace di 10, 1 rimbalzo e 4 assist. Va ai Brooklyn Nets il derby della ‘Grande Melà contro i New York Knicks: finisce ...

