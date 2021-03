Volkswagen | il rally in borsa fa schizzare la valutazione

(Di martedì 16 marzo 2021) (Tele) – Il titolo diè aumentano di oltre il 37% da inizio anno, con gli analisti che sempre più vedono la casa automobilistica tedesca come concorrente diretto di Tesla nel mercato dei veicoli elettrici. Grazie a questo, oravarrebbe 200 miliardi di euro, secondo quanto ha affermato il CEO Herbert Diess. “Anche gli analisti giungono alla conclusione che la società ha quel valore”, ha detto Diess a Reuters dopo la conferenza stampa annuale del gruppo. Le azioni di, che possiede anche i marchi Audi e Porsche, hanno raggiunto i massimi da luglio 2015, spingendo in alto ladella casa automobilistica. Nel 2020, il gruppo ha più che triplicato le sue vendite di veicoli completamente elettrici e mira a diventare il leader di mercato ...

Spicca la performance dei settori automotive , in particolare ildi, e tecnologici , questi ultimi spinti anche dalla buona performance del Nasdaq. In Italia segna buoni rialzi il ...Grazie a questo, oravarrebbe 200 miliardi di euro, secondo quanto ha affermato il CEO Herbert Diess. "Anche gli analisti giungono alla conclusione che la società ha quel valore", ha ...(Teleborsa) - Il titolo di Volkswagen è aumentano di oltre il 37% da inizio anno, con gli analisti che sempre più vedono la casa automobilistica tedesca come concorrente diretto di Tesla ...Podio conquistato dagli equipaggi Michelin Competizione al Rally Il Ciocco e Valle del Serio, andato in scena sabato 13 e domenica 14 marzo. Quarto assoluto e terzo classificato fra i concorrenti del ...