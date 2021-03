Vita in Diretta, Caterina Balivo terrorizzata dice ad Alberto Matano “Mia madre ha fatto il vaccino del lotto Astrazeneca ritirato” (Di martedì 16 marzo 2021) vaccino Astrazeneca, anche in Italia è arrivata la sospensione precauzionale, dopo quanto accaduto in questi giorni. Stop, quindi, al vaccino da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo di questo vaccino anglo-svedese tu tutto il territorio nazionale. Ovviamente, questo in attesa che l’Ema si pronunci al riguardo. Dopo le morti sospette nel nostro paese e dopo l’ennesimo caso di una donna napoletana di 54 anni, in terapia intensiva dopo essersi sottoposta al vaccino, l’Aifa è intervenuta. Adesso sono in molti ad essere preoccupati, tra questi anche la nota conduttrice Caterina Balivo. Ma per quale motivo? Astrazeneca sospesa la vaccinazione in via ... Leggi su baritalianews (Di martedì 16 marzo 2021), anche in Italia è arrivata la sospensione precauzionale, dopo quanto accaduto in questi giorni. Stop, quindi, alda parte dell’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo di questoanglo-svedese tu tutto il territorio nazionale. Ovviamente, questo in attesa che l’Ema si pronunci al riguardo. Dopo le morti sospette nel nostro paese e dopo l’ennesimo caso di una donna napoletana di 54 anni, in terapia intensiva dopo essersi sottoposta al, l’Aifa è intervenuta. Adesso sono in molti ad essere preoccupati, tra questi anche la nota conduttrice. Ma per quale motivo?sospesa la vaccinazione in via ...

