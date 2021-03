Vigile urbano di 62 anni muore poche ore dopo il vaccino Pfizer (Di martedì 16 marzo 2021) La Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di un Vigile urbano 62enne, Michele Quintiero, di Vibonati (Salerno); l'uomo intorno alle 20.30 di ieri, lunedì 15 marzo, ha ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) La Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di un62enne, Michele Quintiero, di Vibonati (Salerno); l'uomo intorno alle 20.30 di ieri, lunedì 15 marzo, ha ...

