Vigile 62enne con patologie morto poche ore dopo il vaccino. Disposta l’autopsia (Di martedì 16 marzo 2021) La Procura di Lagonegro ha aperto un’indagine sulla morte di un agente della Polizia locale di 62 anni di Vibonati, in provincia di Salerno, che è deceduto ieri sera per un malore. poche ore prima si era sottoposto alla vaccinazione anti-Covid con Pfizer-Biontech prevista dalla Regione Campania e dalla Asl di Salerno per le forze dell’ordine. La somministrazione è stata effettuata all’ospedale di Sapri e al momento dell’inoculazione l’uomo non ha accusato problemi. In serata il decesso. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione. “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino – dice Rocco Calabrese, direttore sanitario dell’ospedale di Sapri – tra l’altro risulta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) La Procura di Lagonegro ha aperto un’indagine sulla morte di un agente della Polizia locale di 62 anni di Vibonati, in provincia di Salerno, che è deceduto ieri sera per un malore.ore prima si era sottoposto alla vaccinazione anti-Covid con Pfizer-Biontech prevista dalla Regione Campania e dalla Asl di Salerno per le forze dell’ordine. La somministrazione è stata effettuata all’ospedale di Sapri e al momento dell’inoculazione l’uomo non ha accusato problemi. In serata il decesso. Saràa stabilire le cause della morte. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione. “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del– dice Rocco Calabrese, direttore sanitario dell’ospedale di Sapri – tra l’altro risulta ...

Advertising

ilriformista : La morte di Michele Quintiero, vigile urbano di 62enne, poche ore dopo la somministrazione. “Non è dimostrabile una… - SimoneSantuelli : RT @doluccia16: Morto un vigile urbano 62enne, poche ore dopo aver ricevuto lo Pfizer, in Basilicata. Vaccini assassini. - vitello_antonio : RT @doluccia16: Morto un vigile urbano 62enne, poche ore dopo aver ricevuto lo Pfizer, in Basilicata. Vaccini assassini. - Mariang47614228 : RT @doluccia16: Morto un vigile urbano 62enne, poche ore dopo aver ricevuto lo Pfizer, in Basilicata. Vaccini assassini. - erasmodapisa1 : RT @doluccia16: Morto un vigile urbano 62enne, poche ore dopo aver ricevuto lo Pfizer, in Basilicata. Vaccini assassini. -