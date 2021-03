Vieri esalta Lippi | “Faceva quello che fanno oggi Klopp e Guardiola 20 anni fa…”

(Di martedì 16 marzo 2021) Christian, parlando nel corso della diretta sulla sua BoboTv in live su Twitch TV, ha avuto modo di affrontare anche alcuni argomenti legati al suo passato di calciatore ed in particolare sull'allenatore che per lui è stato molto importante a livello professionale ma anche umano: Marcello: "20fache"caption id="attachment 481521" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"è stato il tecnico che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente", ha dettoparlando con Cassano, Ventola e Adani nel loro consueto appuntamento in live streaming. "Per me è ...

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch con Vieri di Alexis Sanchez e Christian Eriksen: 'Sanchez ed Eriksen hanno dato imprevidibilità che ti permette di essere grande squadra anche contro il chiuso. Ieri per me la partita è stata meno bella...' Intervenuto durante la Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e Adani, Antonio Cassano ha parlato di Sandro Tonali. "Giocare nel Brescia è una cosa, giocare nel Milan un'altra. Ho sempre detto che Tonali mi..."