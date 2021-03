VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-6: highlights e sintesi. Regata pazzesca, sorpassi a ripetizione (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand hanno dato vita a una Regata pazzesca nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), offrendo uno degli spettacoli più belli della storia della America’s Cup. La competizione sportiva più antica al mondo si è arricchita di un capitolo indelebile e che resterà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati. La gara-9 andata in scena nel Golfo di Hauraki è stata caratterizzata da un intensissimo testa a testa, un rovente duello corpo a corpo con le barche separate di un’incollatura per l’arco di svolgimento dell’intera prova. Luna Rossa è scattata meglio in partenza, ha poi avuto il guizzo di tenere la destra del campo di Regata e successivamente di virare davanti agli avversarri. Nella successiva poppa abbiamo ammirato un ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)e Team Newhanno dato vita a unanella baia di Auckland (Nuova Zelanda), offrendo uno degli spettacoli più belli della storia della America’s Cup. La competizione sportiva più antica al mondo si è arricchita di un capitolo indelebile e che resterà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati. La gara-9 andata in scena nel Golfo di Hauraki è stata caratterizzata da un intensissimo testa a testa, un rovente duello corpo a corpo con le barche separate di un’incollatura per l’arco di svolgimento dell’intera prova.è scattata meglio in partenza, ha poi avuto il guizzo di tenere la destra del campo die successivamente di virare davanti agli avversarri. Nella successiva poppa abbiamo ammirato un ...

