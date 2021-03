VIDEO Agustina Gandolfo si allena a Mendoza | quanta fatica in palestra

Leggi su golssip

(Di martedì 16 marzo 2021), insieme alla piccola Nina, ha lasciato Milano per andare un po' a, nella sua città natale. Per trascorrere evidentemente un po' di tempo con la sua famiglia. La compagna dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è tornata adrsi alla graeonde ine tutte le sue fatiche le ha riassunte in questopubblicato sui social. Golssip.