Vento forte a Genova, cadono travi d’acciaio dal viadotto Bisagno dell’A12. Chiusa via delle Gavette. “Licenziata” la ditta che ha allestito i ponteggi (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Municipio: “Situazione intollerabile”. Pavimental: “Rescisso il contratto con chi ha allestito i ponteggi” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Municipio: “Situazione intollerabile”. Pavimental: “Rescisso il contratto con chi ha

Advertising

ItalianAirForce : Il maestrale, le nubi e i monti della #Sardegna. Le immagini di @eumetsat e l’assistenza al volo. Il forte vento p… - DIAVOLE13994496 : Colpo di coda dell'inverno. C'è un vento freddo e forte, io, che cerco di parcheggiare ?? - infilapersei : Tra le cose che non sai c'è il mistero del vento. Mi porta via dicevi...te lo lasciavo credere. Alla fine sei ancor… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte 16h | Meteo attuale Vento: 10.4 km/h NO Raffica: 11.2 km/h Temperatura: 8.6 °C Umidità: 21 %… - ilSaronno : Vento forte e rischio incendi: brucia tetto di una villetta a Carnago. Intervengono Cc Saronno -

Ultime Notizie dalla rete : Vento forte Eventi & Mostre Progetti : The 2021 Pritzker Prize Laureates: Anne Lacaton and Jean - Philippe Vassal ...attraverso un potente senso dello spazio e dei materiali che crea un'architettura tanto forte nelle ... che si rivelò sorprendentemente impermanente, cedendo al vento entro due anni dal completamento. ...

Atletica: cross tricolore, il cadetto Duchini sul podio a squadre Al femminile nella competizione under 20 di 6 chilometri Elisa Napolitano arriva 34esima con il tempo di 25'20" in una corsa resa difficile dal forte vento nella parte conclusiva. Ancora più ...

Allerta vento forte in Lombardia Radio Lombardia Genova, incendio in un terreno di salita Santa Tecla. Il forte vento alimenta le fiamme Genova – Un incendio è divampato in un canneto in Salita di Santa Tecla. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Il rogo non è distante dall'ospedale San Martino. Le operaz ...

Giù lamiere da viadotto,Pavimental licenzia società ponteggi (ANSA) – GENOVA, 16 MAR – Alcune lamiere sono cadute oggi dal viadotto ‘Bisagno’ in A12, dove si trova un cantiere per le manutenzioni, a causa del forte vento. I vigili urbani hanno chiuso la sottost ...

...attraverso un potente senso dello spazio e dei materiali che crea un'architettura tantonelle ... che si rivelò sorprendentemente impermanente, cedendo alentro due anni dal completamento. ...Al femminile nella competizione under 20 di 6 chilometri Elisa Napolitano arriva 34esima con il tempo di 25'20" in una corsa resa difficile dalnella parte conclusiva. Ancora più ...Genova – Un incendio è divampato in un canneto in Salita di Santa Tecla. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Il rogo non è distante dall'ospedale San Martino. Le operaz ...(ANSA) – GENOVA, 16 MAR – Alcune lamiere sono cadute oggi dal viadotto ‘Bisagno’ in A12, dove si trova un cantiere per le manutenzioni, a causa del forte vento. I vigili urbani hanno chiuso la sottost ...