Ventenne venduta dal fidanzato per 10mila euro e costretta a prostituirsi | quattro arresti

Advertising

PasqualeMarro : L’incubo di una ventenne venduta per 10.000 euro, costretta a prostituirsi - EtruriaOggi : Ventenne venduta come schiava e avviata alla prostituzione, cinque arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Ventenne venduta

...romene ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Tuscania la scomparsa della figlia, ... hanno accertato che la ragazza una volta condotta in Italia era stata letteralmentedal ......letteralmentedal fidanzato, per 10 mila euro a una donna anche lei romena che, a Roma, gestiva la prostituzione di diverse altre straniere; per farle riscattare la somma pagata, la, ...Giovane di vent'anni costretta a prostituirsi dal fidanzato anche sotto effetto di droga, era tenuta in una condizione di schiavitù ...Una ragazza di vent'anni è stata venduta come schiava e avviata alla prostituzione in provincia di Viterbo. Un incubo che ha portato all'arresto di quattro persone accusate ...