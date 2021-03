Vangelo di martedì 16 marzo | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di martedì 16 marzo 2021) Gesù vuole stare per sempre con noi, ci vuole con lui nella pace, nella gioia e vuole che noi siamo portatori di vita eterna, soprattutto agli smarriti. Riflessioni dide LadiSi dice che nella piscina descritta del, chi vi si immergeva veniva guarito. Il paralitico di cui parla la L'articolo proviene da Ladi

Advertising

Madre_di_Dio : Il Vangelo del giorno Martedì 16 Marzo dal Vangelo secondo Giovanni com... - cercoiltuovolto : Giuliva Di Berardino – Commento al Vangelo di martedì 16 Marzo 2021 - ilCenacoloWebTv : Martedì della IV settimana di Quaresima - Commento al Vangelo - CiaoKarol : ‘All’istante quell’uomo guarì.’ #VANGELO di oggi ? La Parola di Dio, di questo martedì, ed un commento da leggere… - RemigioRuberto : #laParola #Vangelo Martedì della IV settimana di Quaresima S. José Gabriel del Rosario Brochero sacerdote (1840-… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo martedì

Corriere di Taranto

16 marzo ore 18: apertura del triduo in preparazione alla festa patronale e celebrazione ... Nelnon c'è alcuna parola detta da Giuseppe". A Giuseppe parlava Dio attraverso i sogni ......del Consiglio diocesano per gli affari economici Le Messager Valdotain ricorda16 marzo ...la celebrazione a casa durante la settimana con la preghiera in famiglia e la condivisione sul...