Valter Longo | Si può saltare un pasto | mai la colazione Il digiuno sempre sotto controllo medico

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono persone che di punto in bianco hanno deciso, da sole, dila. Oppure la cena: fanno uno spuntino verso metà pomeriggio e poi tornano a tavola solo per ladel giorno dopo. Pensano che sia il metodo più facile, ma anche innocuo per perdere peso. A volte lo fanno anche per un po’ di mesi di fila, rincuorati dagli effetti sul peso. Ci sono quelli che mangiano cena entro le 21 e poi più niente fino all’ora di pranzo, intorno alle 13. Digiunano in sostanza per 16 ore saltando la. Poi ci sono quelli che saltano il pranzo. Il profè uno di questi. “Prima di seguire una dieta, bisognerebbe chiedersi: ma su quali basi scientifiche si basa? Credo che prima di prendere delle decisioni per la nostra salute sia opportuna vedere cosa dicono ...