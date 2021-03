Valentina Dallari e l’incubo dell’anoressia | “Un giorno te ne andrai”

(Di martedì 16 marzo 2021)ha condiviso su Instagram un post importante, con alcuni scatti che raccontano il suo passato segnato dalla lotta contro l’anoressia. Il 15 marzo è stata la Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.) econ il suo messaggio ha voluto ribadire cosa significa combattere contro un tale mostro. “Mi piace pensare che unsparirai, che unte nenello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando”, questo l’incipit della didascalia che accompagna le foto scelte dalla. L’influencer, dj ed ex tronista di Uomini & Donne (nel 2015) ha deciso di mostrare ai suoi tanti follower alcune immagini del suo periodo più buio. Dopo ci sono stati 11 mesi di lotta incessante, con il ricovero in ...

mostra come l' anoressia avesse stravolto il suo corpo . L'ex volto di Uomini e Donne , 27 anni, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento ..."Anoressia? A volte sento che si riavvicina"/ "Mi ha tolto tutto.." Luca Cenerelli e la voglia d'amore Luca Cenerelli ha ribadito di non essere interessato a Gemma Galgani. Pur ...Valentina Dallari ha condiviso su Instagram alcune foto del suo passato, segnato dalla lotta all’anoressia. Un appello drammatico e importante.Il 15 marzo è il giorno scelto per sensibilizzare sui disturbi dell’alimentazione e Valentina Dallari, che conosce bene l’anoressia, ha scritto un post mostrando le foto di quando aveva tanti chili in ...