Vaccino Italia, Speranza: “Astrazeneca stop giusto, a luglio 80 mln di dosi” (Di martedì 16 marzo 2021) Il Vaccino Italia nel suo piano stilato nei mesi scorsi prende atto del fermo ad Astrazeneca. E Speranza parla dei prossimi obiettivi. Vaccino Italia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ritiene legittima la sospensione del ritrovato sviluppato da Astrazeneca dopo i recenti casi di decesso immediatamente successivi alla somministrazione dello stesso. Si tratta di un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Ilnel suo piano stilato nei mesi scorsi prende atto del fermo ad. Eparla dei prossimi obiettivi., il ministro della Salute, Roberto, ritiene legittima la sospensione del ritrovato sviluppato dadopo i recenti casi di decesso immediatamente successivi alla somministrazione dello stesso. Si tratta di un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca - Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - KitemuoT : @matteograndi Non è UN 'incidente' sono vari, anzi troppi. E non avvengono solo ed esclusivamente in Italia. Ciò c… - Romy68881754 : @robersperanza Caro Speranza, non esiste un laureato delle professioni sanitarie che non sia in grado di somministr… -