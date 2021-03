Vaccino covid Italia, Sileri: “Giusto stop AstraZeneca” (Di martedì 16 marzo 2021) Giusto lo stop al Vaccino anti-covid di AstraZeneca deciso dall’Aifa in attesa di conferme sulla sicurezza del siero. Fermare la somministrazione, spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Sky Tg24, “è stata una decisione che rientra nelle conseguenze della farmacovigilanza, che prevede che si vada a esplorare cosa è accaduto nei casi sospetti. Questo per verificare che, oltre a un nesso di temporalità tra dose ed evento avverso, vi sia” eventualmente “anche un nesso di causa-effetto. Va fatto – sottolinea Sileri – ogni volta che ci sono delle segnalazioni. È Giusto quindi lo stop al Vaccino ed esaminare in maniera attenta i casi. Occorre dirimere ogni dubbio per evitare che si crei una maggiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)loalanti-dideciso dall’Aifa in attesa di conferme sulla sicurezza del siero. Fermare la somministrazione, spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di Sky Tg24, “è stata una decisione che rientra nelle conseguenze della farmacovigilanza, che prevede che si vada a esplorare cosa è accaduto nei casi sospetti. Questo per verificare che, oltre a un nesso di temporalità tra dose ed evento avverso, vi sia” eventualmente “anche un nesso di causa-effetto. Va fatto – sottolinea– ogni volta che ci sono delle segnalazioni. Èquindi loaled esaminare in maniera attenta i casi. Occorre dirimere ogni dubbio per evitare che si crei una maggiore ...

